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ESPN: «Вегас» рассчитывает на Барбашёва, ему можно доверять в любых ситуациях

ESPN: «Вегас» рассчитывает на Барбашёва, ему можно доверять в любых ситуациях
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ESPN высказался о перспективах нападающего «Вегас Голден Найтс» Ивана Барбашёва в новом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ), первые матчи которого пройдут 11 октября.

«Обмен Барбашёва в «Голден Найтс» значительно увеличил их шансы в борьбе за Кубок, он забил шесть голов и сделал 10 передач в 23 играх регулярного сезона, а также забил семь голов и сделал 13 передач в плей-офф.

Барбашёв должен был стать неограниченно свободным агентом, и, чтобы удержать его, «Вегасу» пришлось расставаться с Райлли Смитом. «Голден Найтс» рассчитывают на Барбашёва в надежде, что он и дальше будет оставаться резолютивным нападающим, которому можно доверять в любых ситуациях», — говорится в сообщении.

Ранее Барбашёв показал чемпионский перстень «Вегаса» за победу в Кубке Стэнли.

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