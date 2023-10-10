Форвард «Торпедо» Гончарук: хочется, чтобы в России больше любили хоккей

Игрок клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Торпедо» российский нападающий Сергей Гончарук считает, что отечественный спорт не пользуется заслуженным вниманием у болельщиков.

«Мне хочется, чтобы в нашей стране больше любили хоккей, начали больше его любить, потому что это динамичная игра, много голов, драки – конечно, их меньше стало, но они всё равно есть, это эмоции для болельщиков. Я считаю, что наш спорт заслуживает чуть больше внимания, чем сейчас, чтобы он смог развиваться в лучшую сторону», — приводит слова Гончарука издание Metaratings.

Гончарук стал лучшим снайпером «Торпедо» по итогам прошлого сезона, забросив 26 шайб в регулярном чемпионате и четыре – в Кубке Гагарина. В нынешнем сезоне на счету форварда 4 (1+3) очка в четырёх играх.