Белоусов — о Панарине: он ходит с кнопочным телефоном и не читает новости

Нападающий «Сибири» Георгий Белоусов высказался о товарище и игроке клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемии Панарине.

«Простой он парень. Мне сложно говорить о том, изменился ли он. У него совсем другая жизнь. В основном в Америке время проводит, сюда в отпуск приезжает. Сейчас меньше стали общаться, у него ещё телефон, на который не дописаться, не дозвониться. Бзик у него такой, ходит с кнопочным телефоном – балуется. Я ему в Америку не собираюсь звонить. У него денег много – пусть и звонит.

По-моему, отдыхает от всего. Не хочет ничего читать, никакие новости. Просто абстрагировался от всего. Только о хоккее думает», — приводит слова Белоусова «РБ Спорт».

В регулярном чемпионате сезона-2022/2023 Панарин принял участие в 82 матчах, в которых забросил 29 шайб, отдал 63 результативные передачи и в общей сложности записал на свой счёт 92 очка. В плей-офф российский нападающий отыграл в семи встречах, отметившись двумя голевыми пасами.