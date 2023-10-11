Пулккинен прокомментировал возвращение в КХЛ

Финский нападающий Теэму Пулккинен прокомментировал возвращение в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), а также высказался о своей жизни за рубежом. Напомним, Пулккинен подписал контракт с клубом «Куньлунь Ред Стар» в октябре.

«Я нахожусь в хорошей форме. Надеюсь, что мне нужно не так много матчей, чтобы быть готовым. Честно говоря, для этого мне нужна пара игр.

Для меня язык не имеет существенного значения. Я лет 10 играю за рубежом, получается, это уже будет 11-й год, когда я выступаю вне Финляндии. Что касается русского языка, то я знаю ряд слов, например, «привет», несколько хоккейных терминов, которые я выучил за пять-шесть лет в КХЛ», — приводит слова Пулккинена ТАСС.

Ранее Пулккинен играл за «Трактор». Финский нападающий принял участие в 122 встречах, в которых набрал 65 (38+27) баллов. Всего в Континентальной хоккейной лиге Теэму отыграл 258 матчей, в которых забросил 91 шайбу и сделал 68 голевых передач.