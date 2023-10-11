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Никита Кучеров стал автором первой шайбы в новом сезоне НХЛ

Никита Кучеров стал автором первой шайбы в новом сезоне НХЛ
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал автором первого гола нового сезона Национальной хоккейной лиги.

Кучеров открыл счёт в матче с «Нэшвилл Предаторз» (завершился первый период встречи, счёт — 1:0).

Всего за карьеру в Национальной хоккейной лиге 30-летний Кучеров провёл 644 матча, в которых записал в свой актив 276 голов и 453 результативные передачи.

Напомним, в минувшем сезоне чемпионом стал «Вегас». «Золотые рыцари» в финальной серии обыграли «Флориду Пантерз» в пяти матчах — 4-1. «Голден Найтс» впервые в истории стали обладателями Кубка Стэнли.

Ранее стало известно, что Никита Кучеров занял восьмое место в рейтинге 50 лучших действующих игроков Национальной хоккейной лиги.

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