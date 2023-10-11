Малкин, Кросби и Летанг побьют рекорд по совместным сезонам в спорте Северной Америки

НХЛ ждет дебюта первого номера драфта-2023 нападающего «Чикаго Блэкхоукс» Коннора Бедарда, а еще появление на льду в составе «Питтсбург Пингвинз» трио: Крис Летанг, Сидни Кросби, Евгений Малкин. Это будет их совместный 18-й сезон! И таким образом они превзойдут трио бейсбольного «Нью-Йорк Янкис» — Дерека Джитера, Мариано Риверу и Хорхе Посада, которые играли вместе 17 сезонов.

Матч «Питтсбург Пингвинз» — «Чикаго Блэкхоукс» начнётся 11 октября в 3:00 по московскому времени. Игра состоится на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге.

В прошлом сезоне «пингвины» впервые с 2006 года не вышли в плей-офф, заняв девятое место на Востоке. «Чикаго» по итогам прошлой регулярки финишировал в Западной конференции НХЛ на предпоследнем, 15-м месте.