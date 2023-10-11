«Торонто» подписал контракт с бывшим форвардом «Сан-Хосе»

Нападающий Ноа Грегор подписал однолетний контракт с «Торонто Мэйпл Лифс», по которому получит $ 775 тыс., сообщает Reuters. 25-летний канадец ранее имел пробный контракт с клубом на время предсезонной подготовки.

В прошлом сезоне Грегор выступал за «Сан-Хосе Шаркс». Он сыграл за команду из Калифорнии 57 матчей в регулярном сезоне, в которых набрал 17 (10+7) очков.

Грегор был выбран «Шаркс» в четвёртом раунде драфта 2016 года. Всего он провёл за «Сан-Хосе» 178 игр в регулярном чемпионате и набрал 51 (26+25) очко. В плей-офф НХЛ нападающий ни разу не играл.

Также Грегор в 2022 году выступал за сборную Канады на чемпионате мира и завоевал серебряную медаль.

Дебютировать за «Торонто» в регулярном сезоне хоккеист может в матче с «Монреаль Канадиенс». Игра пройдёт в 2:00 в ночь на 12 октября по московскому времени.