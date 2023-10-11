«Колорадо» обменял нападающего на защитника «Каролины»

«Колорадо Эвеланш» обменял 26-летнего нападающего Кэллахана Берка на 26-летнего защитника Калеба Джонса из «Каролины Харрикейнз», сообщает Reuters.

В прошлом сезоне Джонс выступал за «Чикаго Блэкхоукс» и получал в среднем 19 минут 13 секунд игрового времени в 73 проведённых поединках. На его счету были 16 (4+12) очков. 10 августа он подписал с «Харрикейнз» однолетний контракт на сумму $ 775 тыс., но на прошлой неделе отказался от него.

По ходу карьеры Джонс также играл за «Эдмонтон Ойлерз». Всего на счету хоккеиста 50 (14+36) очков в 217 матчах. Он является братом защитника «Блэкхоукс» Сета Джонса и сыном экс-игрока НБА Папайи Джонса.

Берк в прошлом сезоне провёл за «Колорадо» два матча и имел показатель «-1» по системе «плюс-минус». На его счету также 39 (16+23) очков в 70 матчах за «Колорадо Иглз» Американской хоккейной лиги.

Джонс после обмена был отправлен в «Иглз».