Никита Кучеров поразил ворота «Нэшвилла» вместе с финальной сиреной. Видео

Сегодня, 11 октября, «Тампа-Бей Лайтнинг» обыграла «Нэшвилл» (5:3) в первом туре регулярного чемпионата НХЛ.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился в матче дублем. Вторую шайбу россиянин забросил вместе с финальной сиреной.

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В следующем туре «Тампа» сыграет в гостях с «Детройтом Ред Уингз». Встреча на «Литтл Сизарс-арене» пройдёт 15 октября. После команда сыграет с «Оттава Сенаторз» (16 октября) и «Баффало Сэйбрз» (18 октября).

В прошлом сезоне Кучеров сыграл 82 матча в регулярном чемпионате, забросил 30 шайб и отдал 83 голевых передачи. В плей-офф Кубка Стэнли 30-летний нападающий провёл 6 игр, забросил 1 шайбу и отдал 5 голевых передач.

Кучеров перешёл в «Тампу» из «Сиракьюс Кранч» в 2013 году.