Бедард – о дебюте в НХЛ: даже грустно, что этот момент уже позади

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс», 18-летний Коннор Бедард высказался о дебютном матче в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Об этом моменте думаешь всю жизнь, а теперь он уже позади. Даже как-то грустно», — приводит слова Бедарда журналист Марк Лазерус в соцсети Х (ранее Twitter).

Сегодня, 8 октября, «Чикаго» обыграл «Питтсбург» (4:2) в первом туре регулярного чемпионата НХЛ.

В этом матче Бедард отдал голевую передачу и стал третьим самым молодым игроком (18 лет и 85 дней), который набирал очко в дебютной игре НХЛ. Сам рекорд принадлежит фину Александру Баркову и канадцу Натан Маккиннон сезона-2013/2014, оба набрали первое очко в возрасте 18 лет и 31 дня.

Бедард был выбран под первым номером на драфте НХЛ 2023 года. В день 18-летия, 17 июля он подписал с «Чикаго Блэкхокс» трёхлетний контракт новичка.

В следующем туре «Чикаго» сыграет в гостях с «Бостон Брюинз» 12 октября. После индейцы проведут игры с «Монреаль Канадиенс» (15 октября) и «Торонто Мэйпл Лифс (17 октября).