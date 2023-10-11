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Гол Барбашёва помог «Вегасу» одержать победу в первом матче сезона с «Сиэтлом»

Гол Барбашёва помог «Вегасу» одержать победу в первом матче сезона с «Сиэтлом»
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В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вегасом» и «Сиэтлом». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 октября 2023, среда. 05:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 1
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Стивенсон (Хауден, Стоун) – 07:16     2:0 Маршессо – 14:57     3:0 Барбашёв (Макнэбб) – 21:20     3:1 Макканн (Эберле) – 28:19     4:1 Айкел (Стоун, Стивенсон) – 58:45    

Голом отметился российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашёв. Россиянин получил великолепный пас от Брейдена Макнэбба и реализовал выход один на один с вратарём.

ВИДЕО

Ещё по голу за «Голден Найтс» забили Чандлер Стивенсон, Джонатан Маршессо и Джек Айкел. За «Сиэтл» единственную шайбу забросил Джаред Маккан.

Перед началом встречи хоккеисты «Вегаса» участвовали в торжественной церемонии поднятия чемпионского баннера сезона-2022/2023 под своды дворца. Капитан «Голден Найтс» Марк Стоун дёрнул за ручку огромного игрового автомата, на экране которого выпали три Кубка Стэнли, после чего всю площадку засыпало электронными монетами.

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