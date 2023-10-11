Гол Барбашёва помог «Вегасу» одержать победу в первом матче сезона с «Сиэтлом»

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вегасом» и «Сиэтлом». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Голом отметился российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашёв. Россиянин получил великолепный пас от Брейдена Макнэбба и реализовал выход один на один с вратарём.

ВИДЕО

Ещё по голу за «Голден Найтс» забили Чандлер Стивенсон, Джонатан Маршессо и Джек Айкел. За «Сиэтл» единственную шайбу забросил Джаред Маккан.

Перед началом встречи хоккеисты «Вегаса» участвовали в торжественной церемонии поднятия чемпионского баннера сезона-2022/2023 под своды дворца. Капитан «Голден Найтс» Марк Стоун дёрнул за ручку огромного игрового автомата, на экране которого выпали три Кубка Стэнли, после чего всю площадку засыпало электронными монетами.