«Ванкувер» разрешил Гарланду вести переговоры с другими клубами НХЛ о возможном обмене

«Ванкувер» разрешил 27-летнему нападающему Конору Гарланду вести переговоры с другими клубами НХЛ о возможном обмене, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман. Действующий контракт хоккеиста с зарплатой $ 4,95 млн в год рассчитан до конца сезона-2025/2026.

В прошлом сезоне-2022/2023 Гарланд провёл 81 матч в регулярном чемпионате, в которых набрал 46 очков — забросил 17 шайб и отдал 29 результативных передач. Всего в НХЛ нападающий провёл 322 матча, в которых отметился 194 набранным очками — забил 83 гола и отдал 111 результативных передач.

Напомним, «Ванкувер Кэнакс» начнёт новый сезон 12 октября домашним матчем с «Эдмонтон Ойлерз». Встреча начнётся в 5:00 по московскому времени.