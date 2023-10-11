Главный тренер «Тампа-Бэй» назвал особенным первый матч нового сезона на домашнем стадионе

Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер поделился впечатлениями от первой домашней победы в новом сезоне-2023/2024 в матче с «Нэшвиллом» (5:3).

«Первая игра вызывает очень много эмоций. Я знаю, что в сезоне 82 игры, но в первой из них есть что-то особенное — матч открытия на домашнем стадионе. Ребята хотели произвести впечатление.

У нас есть много новых ребят в команде, и я думаю, что каждый сегодня внёс свой вклад в победу. Все имели какое-то отношение к этой сегодняшней победе, начиная с вратаря. И если мы хотим добиться успеха в этой лиге, то отдача должна исходить от всех», — цитирует Купера пресс-служба клуба.

Отметим, что автором первой и последней шайбы в матче стал российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров.