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«Я нервничал». Бедард рассказал о стартовом вбрасывании с Кросби в дебютном матче в НХЛ

«Я нервничал». Бедард рассказал о стартовом вбрасывании с Кросби в дебютном матче в НХЛ
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Нападающий «Чикаго Блэкхоукс», 18-летний Коннор Бедард высказался о дебютном матче в Национальной хоккейной лиге и стартовом вбрасывании с капитаном «Питтсбурга» Сидни Кросби. Ветеран легко выиграл вбрасывание у новичка.

«Я просто хотел выиграть вбрасывание, но мне это не удалось. Но сам момент был действительно крутой. Я пытался справиться с эмоциями и сосредоточиться на хоккейной игре. Конечно, я нервничал. Это довольно важный момент в моей жизни. Но да, я просто пытался успокоиться и сосредоточиться на игре.

Очевидно, что по мере течения матча я чувствовал себя всё более комфортно и получал больше удовольствия от игры. Это игра, в которую я играю уже много лет. Это очень весело, но да, как я уже говорил, я просто стараюсь становиться лучше с каждой сменой и приспосабливаться к игре против лучших игроков мира», — цитирует Бедарда пресс-служба клуба.

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