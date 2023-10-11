«Огромное давление его не смущает». Партнёр Бедарда по «Чикаго» оценил его дебют в НХЛ

Нападающий «Чикаго» Джейсон Дикинсон оценил дебют Коннора Бедарда в НХЛ в матче с «Питтсбургом». 18-летний форвард стал автором результативной передачи и помог «Чикаго» победить со счётом 4:2.

«Он не был похож на молодого паренька, пытающегося найти свою игру. Он очень хорошо и уверенно контролировал шайбу и создавал голевые моменты. Очевидно, сегодня ему удалось отдать результативную передачу, так что я думаю, что он выглядел очень хорошо.

На него оказывается огромное давление, но, похоже, его это не смущает. Кажется, оно на него даже не повлияло. Я слышал, как он говорил об этом на днях. Я думаю, у него был отличный ответ: «Я просто играю в игру, которую люблю», — цитирует Дикинсона пресс-служба клуба.