Крикунов оценил дубль Никиты Кучерова в ворота «Нэшвилла» в первом матче сезона НХЛ

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов пожелал удачи в новом сезоне НХЛ всем российским хоккеистам, а также оценил дубль нападающего «Тампа-Бэй» Никиты Кучерова в первом матче сезона с «Нэшвиллом» (5:3).

«Я желаю всем нашим ребятам, которые выступают за океаном, удачи в новом сезоне НХЛ. Надеюсь, что скоро они ещё за сборную смогут сыграть, не будем же мы вечно дисквалифицированы и находиться под санкциями. То, что многие наши хоккеисты хорошо начали сезон в НХЛ — это нормально, ребята начинают втягиваться, привыкают. Они ничем не отличаются от других звёзд хоккея — две руки и две ноги. Наши хоккеисты ещё и пограмотнее иностранцев. А то последнее десятилетие не очень было с образованием, но сейчас всё возвращается, теперь люди будут знать, кто такие Ленин и Сталин. А наши ребята развитые, это ведь всё помогает и в хоккей играть.

Да, Кучеров в первой же игре забил дубль. Никита снова подтвердил, что он большой мастер. Но в двух голах ничего такого нет, бывает. У меня был игрок, который в первом же своём матче с красной линии забил, так у него один этот гол и остался в активе, мы его потом отчислили. Поэтому по первой игре ничего судить не надо», — цитирует Крикунова Metaratings.ru.