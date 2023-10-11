Спортивный врач Жаров: по Овечкину можно писать диссертации и книги

Один из ведущих специалистов в России по мануальной терапии и физической реабилитации Алексей Жаров заявил, что не сомневается в том, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин побьёт рекорд Уйэна Гретцки по голам в НХЛ, и подчеркнул уникальное здоровье россиянина.

«Для меня главный человек всего хоккейного сезона — Александр Овечкин. До снайперского рекорда Уэйна Гретцки — всего семь десятков шайб. В принципе, зная такую машину, как Александр, есть шанс побить рекорд уже в этом сезоне. И это будет главное хоккейное событие XXI века.

Считаю, что по Овечкину можно писать диссертации и книги. Быть в 37 лет в таком тонусе, одной из самых ярких звёзд НХЛ и идти на рекорд Гретцки — это не улыбка фортуны, а результат огромной работы со своим телом. Работы, которая рядовым болельщикам незаметна. И которую способны оценить лишь профессионалы. Всё это прекрасно понимают реабилитологи. Поэтому только они уверены, что Александр побьёт великий рекорд. А вот некоторые журналисты и специалисты, судя по прессе, ещё сомневаются (смеётся).

Очень рад, что, несмотря на все травмы, Бекстрём вновь в строю и в роли диспетчера будет помогать Овечкину. Как и Евгений Кузнецов, с которым, кстати, начал работать ещё в юниорской сборной России. Уверен, что если не в этом сезоне, то в следующем рекорд Гретцки будет побит. Машина едет!» — цитирует Жарова Russia-Hockey.ru.

Овечкин отстаёт от Гретцки на 72 гола. Первый матч «Вашингтона» в новом сезоне-2023/2024 НХЛ состоится 14 октября с «Питтсбургом» на домашнем стадионе.