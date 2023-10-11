«По профессионализму мы равны, там всё построено на шоу». Анисимов сравнил судей КХЛ и НХЛ

Главный арбитр КХЛ и член совета директоров лиги Алексей Анисимов рассказал о специфике судейства в КХЛ, Европе и НХЛ и заявил, что северо-американские арбитры иногда принимают решения в пользу шоу, пропуская некоторые нарушения правил.

«Если сравнивать наших судей с европейскими, то наши профессиональнее. Хотя бы потому, что уровень КХЛ выше, и этот уровень позволяет расти арбитрам. От уровня чемпионата многое зависит, это сообщающиеся сосуды с судейством. А вот что касается североамериканской школы, то она априори другая. Там многое построено на шоу, а у нас больше строгих моментов. В НХЛ если судья ради шоу не свистнул — его не будут линчевать, не будут жёстко проходиться в прессе. Хотя, конечно, их тоже там уничтожают в различных социальных сетях.

По профессионализму, я считаю, мы равны. Разница в ментальности и в определённых критериях. Североамериканские арбитры чуть больше вовлечены в систему НХЛ. Даже юридически там построено иначе. Хотя КХЛ в последнее время сделала серьёзный скачок в этом направлении, наши судьи стали более вовлечены. Что касается НХЛ, то ещё развита некая кастовость. Если заметили, большинство судей — канадцы. Даже американцу сложно пробиться в лигу», — цитирует Анисимова Sport24.