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«Северсталь» командировала четырёх хоккеистов в клуб ВХЛ «Буран»

«Северсталь» командировала четырёх хоккеистов в клуб ВХЛ «Буран»
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Как сообщает пресс-служба «Северстали», четыре хоккеиста череповецкой команды командированы в клуб ВХЛ «Буран». Этими хоккеистами стали — нападающие Давид Думбадзе и Максим Казаков, защитники Павел Денисов и Никита Макеев.

В прошлом сезоне КХЛ Думбадзе установил личный рекорд по очкам, набрав 18 (7+11) результативных баллов за 61 матч регулярного чемпионата. В текущем сезоне форвард провёл лишь два матча.

23-летний Казаков сыграл лишь в одной игре текущего сезона без набранных очков.

Денисов за семь матчей текущего сезона забросил две шайбы с отрицательным показателем полезности «-1».

25-летний Макеев за две игры текущего сезона отметился одной заброшенной шайбой с положительным показателем полезности «+1».

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