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СКА — «Локомотив»: кто победит в центральном матче игрового дня КХЛ?

СКА — «Локомотив»: кто победит в центральном матче игрового дня КХЛ?
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Сегодня, 11 октября, на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге пройдёт центральный матч игрового дня КХЛ между СКА и «Локомотивом». Матч начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 октября 2023, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Эта встреча станет второй между этими командами в текущем сезоне. В первом матче, прошедшем 8 сентября в Ярославле, победу одержал «Локомотив» со счётом 3:2. СКА подходит к этому матчу с серией из двух побед.

«Чемпионат» предлагает угадать победителя матча и пройти опрос: «СКА — «Локомотив»: кто победит в центральном матче игрового дня КХЛ?»

В прошлом сезоне-2022/2023 команды провели между собой шесть матчей. Четыре победы на свой счёт записали ярославские хоккеисты.

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