Кожевников рассказал, в чём атака хоккейного «Спартака» превосходит нападение ЦСКА

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что атака «Спартака» превосходит нападение ЦСКА. Столичное дерби состоится сегодня, 11 октября, на арене «Мегаспорт». Начало матча — в 19:30 мск.

«Сейчас атака «Спартака» превосходит армейскую в быстроте и мастерстве. Стали ли Григоренко с Окуловым хуже? В этом матче они могут сыграть на равных, всё-таки дерби, настрой решает. Там мастеровитые ребята собраны. В этом матче всё зависит от реализации.

Спартаку» надо об обороне не забывать, армейская машина работает. Тут важно, как красно-белая оборона и вратарь сыграют. В последних матчах ЦСКА много забивает. И главное — не повторить игру с «Локомотивом» красно-белым. Всю игру вели, было преимущество, но такие детские ошибки допускали. Пугает, что в защите нет стабильности. Уверен, ребята понимают ответственность этого матча», — цитирует Кожевникова Legalbet.

Спартаковцы занимают третью строчку в турнирной таблице Западной конференции, в их активе 22 балла. ЦСКА располагается на шестом месте с 17 очками.