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Дементьев оценил дубль Никиты Кучерова в первом матче нового сезона НХЛ с «Нэшвиллом»

Дементьев оценил дубль Никиты Кучерова в первом матче нового сезона НХЛ с «Нэшвиллом»
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Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал дубль нападающего «Тампа-Бэй» Никиты Кучерова в матче открытия нового сезона-2023/2024 НХЛ с «Нэшвиллом» (5:3).

«Никита Кучеров является лидером своей команды на протяжении всего времени выступления в ней. У него прекрасное окружение мастеровитых игроков, которые помогают Никите делать результат. Плюс тренер, который верит ему и доверяет играть во многих ситуациях. Дубль в матче открытия, первая и последняя шайбы, пусть даже в пустые ворота за секунду до окончания матча, отличный результат. Но, как часто бывает, соперник реализовал его удаление и стимулировал Никиту к более ответственной игре. У него, кстати, были ещё моменты забросить шайбу, но, к сожалению, не попал в ворота с острого угла», – сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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