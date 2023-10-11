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После очередного падения рабочего на стройке «СКА Арены» возбудили уголовное дело

После очередного падения рабочего на стройке «СКА Арены» возбудили уголовное дело
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После очередного падения рабочего на стройке «СКА Арены» возбудили уголовное дело, сообщает телеграм-канал Mash на Мойке. 22-летний парень по-прежнему находится в тяжёлом состоянии.

По данным источника, Государственная инспекция труда выявила на объекте ряд нарушений. В частности, специалисты выявили, что у шахты лифта не было перегородки — именно туда с высоты сорвался молодой рабочий подрядной организации.

После проверки данные ушли к следователям: уголовное дело возбудили за нарушение правил безопасности при строительстве. Пострадавший всё так же в тяжёлом состоянии, у него сложные переломы позвонков и травмы внутренних органов.

Напомним, «СКА Арена» примет Матч всех звёзд Континентальной хоккейной лиги 9 и 10 декабря. Тестовые матчи команд на арене запланированы на ноябрь.

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