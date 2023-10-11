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Мартемьянов: с Федотова сейчас не надо спрашивать как с обладателя Кубка Гагарина

Мартемьянов: с Федотова сейчас не надо спрашивать как с обладателя Кубка Гагарина
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Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов рассказал об игре голкипера ЦСКА Ивана Федотова после года службы в армии.

«Насколько удивила история Ивана Федотова? Интересный вопрос. Парню нужно доверие и время. Важно, чтобы пацаны в команде помогли ему. В ЦСКА всегда был хороший коллектив, в мои времена тоже. Сплочённый. Профессионалы, которые знали, как себя вести, как выстраивать взаимоотношения – это очень интересная вещь.

Думаю, команде надо ему помочь. А ему самому успокоится, спокойно ловить шайбу, игра придёт. И с него спрашивать, как с обладателя Кубка Гагарина и топового вратаря, сейчас не надо. Надо дать человеку просто почувствовать свою игру, а полевые ему обязаны в этом помочь», — сказал Мартемьянов в интервью Metaratings.ru.

В августе Федотов был дисквалифицирован на четыре месяца за подписание контракта с ЦСКА, несмотря на действующее соглашение с «Филадельфией Флайерз» в НХЛ. Тем не менее голкипер продолжил выходить на лёд в матчах КХЛ, что нарушает санкции со стороны ИИХФ.

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