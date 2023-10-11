«Нью-Джерси» продлил контракт с главным тренером Линди Раффом

Главный тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Линди Рафф подписал новый контракт с «дьяволами» на несколько лет, сообщает пресс-служба клуба.

«У нас собрана особая команда, у которой есть возможность добиться долгосрочного успеха, оставить много позитивных воспоминаний и дать нашим болельщикам повод для радости. Наши болельщики — одни из лучших в лиге. Они заслуживают того, чтобы увидеть Кубок Стэнли», — приводит слова Раффа официальный сайт клуба.

В прошлом сезоне под руководством специалиста «дьяволы» заняли третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 122 очка за 82 игры. В плей-офф НХЛ «Нью-Джерси» в первом раунде оказался сильнее «Нью-Йорк Рейнджерс» (4-3), а во втором раунде уступил «Каролине Харрикейнз» со счётом 1-4 в серии.