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Главный арбитр КХЛ Анисимов прокомментировал критику льда на аренах лиги от Р. Ротенберга

Главный арбитр КХЛ Анисимов прокомментировал критику льда на аренах лиги от Р. Ротенберга
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Главный арбитр Континентальной хоккейной лиги и член совета директоров КХЛ Алексей Анисимов прокомментировал критику качества льда на аренах от главного тренера СКА Романа Ротенберга.

«Роман Ротенберг жаловался на лёд в Тольятти и Нижнем Новгороде? Единственная проблема со льдом в Нижнем Новгороде — это качество воды. Что бы технические службы ни делали, они эту проблему решить не в силах. «Торпедо» играет на этом льду и играет успешно. Что касается Тольятти, то от других команд я жалоб не слышал.

Это личное мнение Романа Борисовича [Ротенберга], спасибо ему, что он его до нас доносит. Лёд, с одной стороны, для всех одинаковый, но кому‑то больше нравится мягкий, кому‑то жёстче. Нет критериев идеального льда. Не только у нас, но и по миру. В разных городах есть свои особенности с водой, определённые присадки.

Мы движемся в направлении того, чтобы не было лишних солей и примесей. Это целая научная работа. Лига планирует изучить состав воды на некоторых стадионах и дать рекомендации по работе с ней», — сказал Анимисов в интервью Sport24.

Ранее Анисимов дал большое эксклюзивное интервью «Чемпионату».

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