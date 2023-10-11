Шашков — о поражении от «Трактора»: игра «Сибири» была качественная, маленько не повезло

Нападающий «Сибири» Никита Шашков прокомментировал поражение от «Трактора» (4:5 Б).

«Со стороны была уверенность, что победу не отдадим? У команды, как видим, хорошее большинство. Они нам сегодня две забили в большинстве. Нельзя было удаляться, но удалились. А потом просто мастерство: человек с угла попал в ближний. Играли правильно, но вот так получилось.

До матча «Трактор» был предпоследним по реализации большинства? Никакой недооценки не было. Просто сегодня оно у них сработало, скажем так.

Удалось реабилитироваться за 0:4 от «Автомобилиста»? Я считаю, что игра от нас была качественная. Мы старались победить, всё для этого сделали. Где-то сегодня нам маленько не повезло. Надо ещё перетерпеть, перебороть этот момент, чтобы добыть победу.

Мой первый гол в сезоне? Для любого нападающего это проблемная тема, когда он долго не может забить. Надо просто перебороть, перетерпеть этот момент, не грузиться лишними мыслями. И всё будет хорошо.

«Трактор» уже больше двух лет выигрывает в Новосибирске? Что в Челябинске мы в этом году играли, что здесь вели по ходу встречи… чего-то нам не хватает в конце. Терпеть, чтобы они не забивали.

Моя тройка задавала темп? Конечно. Мы всегда работаем и идём в давление. Стараемся всегда прессинговать.

Сегодня «Сибирь» старалась сходу атаковать? Я бы так и не сказал. Мы тоже перехватывали шайбу в зоне атаки. Казалось, что в первом периоде они больше владели шайбой. По факту мы точно также перехватывает шайбу и атаковали в зоне у них.

Удаления случились в зоне атаки? Боремся, хотим выиграть борьбу и где-то чуть-чуть лишнее движение, зацеп, удар — человек падает. Просто перекрывают эмоции, хочется выиграть борьбу и получается вот так», — передаёт слова Шашкова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.