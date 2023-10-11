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Шайбу «Локомотива» в ворота СКА отменили из-за игры высоко поднятой клюшкой

Шайбу «Локомотива» в ворота СКА отменили из-за игры высоко поднятой клюшкой
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В Санкт-Петербурге проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором СКА принимает «Локомотив». После первого периода счёт 1:0 в пользу гостей.

В середине первой двадцатиминутки гости забросили вторую шайбу в матче. Однако судьи встречи отправились смотреть видеоповтор на игру высоко поднятой клюшкой. В итоге просмотра арбитры встречи Евгений Ромасько и Александр Соин приняли решение отменить взятие ворот.

ВИДЕО

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 октября 2023, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Перерыв
1 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Чехович (Красковский) – 07:47 (5x5)     0:2 Тесанов (Берёзкин, Елесин) – 21:01 (5x5)     1:2 Земчёнок (Гальченюк) – 23:19 (5x5)     1:3 Иванов (Алексеев, Елесин) – 24:00 (5x5)    

В первом матче, прошедшем 8 сентября в Ярославле, победу одержал «Локомотив» со счётом 3:2. СКА подходит к этому матчу с серией из двух побед. В прошлом сезоне-2022/2023 команды провели между собой шесть матчей. Четыре победы на свой счёт записали ярославские хоккеисты.

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