«Нет причин обольщаться, мы ещё не там, где хотим». Шарипзянов — о 4:1 с «Металлургом»

Капитан и защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов оценил победный матч с «Металлургом» (4:1).

«Да, хорошая игра, но это только два очка. Мы по-прежнему не там, где хотим, так что нет причин обольщаться сильно. Важнее, конечно, победы, но из них складывается турнирная таблица. Никто не хочет в конце сезона начинать считать очки, чтобы подняться. Все понимают, что на Востоке всё будет решаться в последний месяц. В принципе, всегда стараемся во втором периоде накладывать смены, просто не всегда это делаем. Хорошо, что сегодня это получилось», — сказал Шарипзянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

В следующем матче «Авангард» сыграет дома с московским «Динамо». «Металлург» отправится в гости к «Сибири». Обе встречи состоятся в пятницу, 13 октября.