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Капитан «Авангарда»: не люблю отдыхать. А в октябре отговорок, что тяжело, быть не может

Капитан «Авангарда»: не люблю отдыхать. А в октябре отговорок, что тяжело, быть не может
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Капитан и защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов после победы над «Металлургом» (4:1) прокомментировал календарь текущего сезона КХЛ.

«Достаточно тяжёлый календарь? Да я бы, если честно, до конца сезона играл через день, не люблю отдыхать. Многие команды между играми не катаются, так что в октябре точно энергии и сил должно быть куча. Никаких отговорок о том, что сейчас тяжело или что-то в этом роде, просто не может быть.

Думаю, что детали во всех аспектах можно улучшать. Везде надо быть лучше в мелочах, за счёт которых приходят победы, и будут приходить победы в марте и апреле», — сказал Шарипзянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Ранее Дамир Шарипзянов оценил победный матч с «Металлургом» (4:1).

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