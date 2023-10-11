Форвард «Металлурга»: пять часов на автобусе ехали, потом летели. Это даёт о себе знать

Нападающий «Металлурга» Александр Петунин после поражения от «Авангарда» (1:4) рассказал о сложной логистики магнитогорского клуба.

«Где-то повезло, что забили быстрый гол. Потом подрасслабились, получили пару ненужных удалений, они переломили ход игры. В третьем периоде могли вернуться в игру, зацепиться, но и вратарь у соперника сыграл хорошо. Да, во втором отрезке «Авангард» стал накладывать смены, забрал шайбу, а у нас не получалось её контролировать. Пожалуй, это стало ключевым.

Понятно, что у всех календарь непростой, а мы вчера пять часов на автобусе ехали, потом летели. Это не отмазки, но такие моменты тоже дают знать о себе. Сложно сказать, поменялся ли Андрей Разин, сменив «Северсталь» на «Металлург». Я пока никаких изменений не заметил. Система та же осталась: прессинг, активная игра», — сказал Петунин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.