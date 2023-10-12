«Можно сказать, в «Северстали» на меня не рассчитывали». Петунин — об обмене в «Металлург»

Нападающий «Металлурга» Александр Петунин после поражения от «Авангарда» (1:4) рассказал о переходе из «Северстали» в магнитогорский клуб.

«Мой переход из Череповца в Магнитогорск? Жизнь спортсмена такова, что тебя всегда могут обменять. Переговоры какие-то велись, так что, пожалуй, обмен не стал неожиданностью. Да, можно сказать, что в «Северстали» на меня не рассчитывали, не играл ведь почти», — сказал Петунин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Петунин в текущем сезоне сыграл три матча за «Северсталь». Он набрал 2 (0+2) очка при показателе полезности «-1». В прошлом сезоне на счету Петунина 62 встречи за череповецкую команду и 33 (19+14) результативных балла. Всего в КХЛ в активе форварда 288 игр и 129 (58+71) очков при показателе полезности «+8».

В нынешнем сезоне на счету Александра в «Металлурге» восемь матчей и 5 (3+2) очков.