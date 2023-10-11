Илья Самсонов рассказал про повреждение, полученное на тренировке. Шайба попала ему в шею

Вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов рассказал о повреждении, полученном на тренировке и высказался на счёт старта регулярного сезона НХЛ.

«Шайба была немного быстрее меня. Она попала мне в область шеи. После этого было немного плохо, но сегодня уже лучше. Ещё болит, но я чувствую себя хорошо.

Мне нужно стать лучше в мелких деталях. У нас есть время. Мы работаем над тем, как я использую ноги и над моим катанием. Я хочу выиграть Кубок Стэнли, это для меня всё», — приводит слова Самсонова CBC Sports.

«Торонто Мэйпл Лифс» откроет новый регулярный сезон Национальной хоккейной лиги домашним матчем с «Монреаль Канадиенс». Встреча пройдёт в ночь на 12 октября и начнётся в 2:00 мск.

Ранее Самсонов попал в рейтинг лучших вратарских бригад команд НХЛ от ESPN.