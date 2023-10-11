В «Тампе» оценили игру бэкапа Василевского — голкипера Юханссона

Генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Жюльен Бризбуа оценил игру вратаря команды Юнаса Юханссона, который является сменщиком российского вратаря Андрея Василевского, который перенёс операцию и выбыл на два месяца регулярки НХЛ. Напомним, Юханссон сыграл в матче с «Нэшвилл Предаторз» (5:3).

«Правда в том, что у Юханссона был действительно хороший тренировочный лагерь. Когда мы подписывали контракт с ним, мы, очевидно, не ожидали, что Андрей Василевский будет отсутствовать в течение первых двух месяцев сезона. В то же время мы подписали контракт с Юнасом, потому что нам понравилась его игра, и мы думаем, что у него ещё есть неиспользованный потенциал», — приводит слова Бризбуа портал The Athletic.