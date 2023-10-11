«Куньлунь» продлил серию поражений, дома крупно уступив минскому «Динамо»
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В Мытищах завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Куньлунь Ред Стар» принимал минское «Динамо». Встреча завершилась крупой победой гостей со счётом 4:0.
На второй минуте первого периода Джемел Смит с передачи Роба Хэмилтона открыл счёт в матче. Спустя две минуты Вадим Мороз с передач Романа Горбунова и Вячеслава Основина удвоил преимущество гостей.
На 15-й минуте второго периода Сэм Энас с передач Ника Меркли и Коди Кёррана сделал счёт 3:0 в пользу минчан. На последней минуте периода Вячеслав Основин с передачи Вадима Мороза довёл счёт до крупного.
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 октября 2023, среда. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
0 : 4
Динамо Мн
Минск
0:1 Смит (Хэмилтон) – 01:32 (5x5) 0:2 Мороз (Горбунов, Основин) – 03:32 (5x5) 0:3 Энас (Меркли, Кёрран) – 34:35 (5x4) 0:4 Основин (Мороз) – 39:15 (5x5)
В следующем матче «Куньлунь» сыграет дома с «нефтехимиком». Минчане отправятся на гостевой матч со СКА.
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