«Куньлунь» продлил серию поражений, дома крупно уступив минскому «Динамо»

В Мытищах завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Куньлунь Ред Стар» принимал минское «Динамо». Встреча завершилась крупой победой гостей со счётом 4:0.

На второй минуте первого периода Джемел Смит с передачи Роба Хэмилтона открыл счёт в матче. Спустя две минуты Вадим Мороз с передач Романа Горбунова и Вячеслава Основина удвоил преимущество гостей.

На 15-й минуте второго периода Сэм Энас с передач Ника Меркли и Коди Кёррана сделал счёт 3:0 в пользу минчан. На последней минуте периода Вячеслав Основин с передачи Вадима Мороза довёл счёт до крупного.

В следующем матче «Куньлунь» сыграет дома с «нефтехимиком». Минчане отправятся на гостевой матч со СКА.