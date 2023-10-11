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«Навалял этому…и сразу понятно, кто в доме хозяин». Кравец — о драке Абросимова

«Навалял этому…и сразу понятно, кто в доме хозяин». Кравец — о драке Абросимова
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец после победного матча с «Металлургом» (4:1) выступил с яркой речью в раздевалке команды.

«Мужики, молодчики. Всех с победой! Очень нужная победа. Горжусь всеми четырьмя звеньями, вратарём. Я не сомневался, что вы умеете так играть. Чуть-чуть добавили характера, мастерства, чёткость. Всё отлично, друг за друга.

Ромка [Абросимов], красава! Навалял этому… Сразу у всех другое настроение! Сразу всем понятно, кто сегодня в доме хозяин. Молодчики, мужики, всех с победой!», — приводит слова Кравца пресс-служба омского клуба.

Напомним, в матче случилась яркая драка между защитником омского клуба Романом Абросимовым и форвардом «Магнитки» Люком Джонсоном. По её итогам победу одержал игрок обороны «ястребов».

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