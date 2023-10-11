«Не думаю, что у нас будут проблемы». Сергей Фёдоров рассказал, в чём ЦСКА надо прибавить

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров после поражения от «Спартака» (3:5) рассказал, над чем стоит поработать армейскому клубу.

«В чём прибавил «Спартак» по сравнению с прошлым матчем? В чём прогресс, наверное, не скажу. Не так слежу за соперниками. Скажу одно: как в том матче, так и в этом – наша командная скорость, движение — всей команды — оставляет желать лучшего, особенно в первом периоде.

Что нужно делать, чтобы не дать первому звену «Спартака» так вольготно себя чувствовать? Хороший вопрос. Мы разбираем соперников в штатном режиме. Не только звено Морозова проговорили, но и звено Локтионова. Но, как я уже сказал, как только мы сравняемся – а мы это делали не так часто в сыгранных матчах, — как только мы сравняемся в командной скорости, я не думаю, что у нас вообще будут проблемы.

Иногда физическая усталость иногда бьёт по нам немножко больше, чем по остальным командам в такой же ситуации», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.