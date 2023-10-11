Тренер «Локомотива» Никитин ответил на вопрос, закономерна ли удачная игра клуба со СКА

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу над СКА (3:2).

«Игра складывалась, парни в атаке поиграли, где нужно, отоборонялись. График такой, что ошибки всё равно будут происходить, мы сегодня правильно реагировали на них, поэтому выиграли.

Закономерна ли удачная игра против СКА? У нас ещё весь сезон впереди, поэтому закономерность — слово неправильное. Мы готовимся, мы настраиваемся, понимаем, что против нас играет хорошая, амбициозная команда. Закономерности нет, просто готовимся хорошо к игре.

Ключевой момент в начале второго периода, когда быстро ответили на шайбу СКА? Задали вопрос и сами ответили. Второй период, импульс у той команды, что контролирует шайбу, потому что лавка дальняя. У нас это получилось, поэтому период и стал ключевым.

Доволен ли, как состав «почистился»? Сезон покажет, мы понимали, что мы делаем. Мы открыли дорогу молодым с психологией, которые хотят побеждать, а не просто неплохо выглядеть. Это важно в большом спорте, психология — то, что тебе постоянно дает энергию.

Повторят ли Волков и Перевалов судьбу Лихачёва, отправившись в аренду? Судьба у каждого своя, каждый своей судьбы творитель, и поэтому эти вопросы надо адресовывать к игрокам. Однозначно будем давать шансы игрокам, это талантливые парни, но конкуренцию никто не отменял, всё по-честному», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.