Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер «Локомотива» Никитин ответил на вопрос, закономерна ли удачная игра клуба со СКА

Тренер «Локомотива» Никитин ответил на вопрос, закономерна ли удачная игра клуба со СКА
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу над СКА (3:2).

«Игра складывалась, парни в атаке поиграли, где нужно, отоборонялись. График такой, что ошибки всё равно будут происходить, мы сегодня правильно реагировали на них, поэтому выиграли.

Закономерна ли удачная игра против СКА? У нас ещё весь сезон впереди, поэтому закономерность — слово неправильное. Мы готовимся, мы настраиваемся, понимаем, что против нас играет хорошая, амбициозная команда. Закономерности нет, просто готовимся хорошо к игре.

Ключевой момент в начале второго периода, когда быстро ответили на шайбу СКА? Задали вопрос и сами ответили. Второй период, импульс у той команды, что контролирует шайбу, потому что лавка дальняя. У нас это получилось, поэтому период и стал ключевым.

Доволен ли, как состав «почистился»? Сезон покажет, мы понимали, что мы делаем. Мы открыли дорогу молодым с психологией, которые хотят побеждать, а не просто неплохо выглядеть. Это важно в большом спорте, психология — то, что тебе постоянно дает энергию.

Повторят ли Волков и Перевалов судьбу Лихачёва, отправившись в аренду? Судьба у каждого своя, каждый своей судьбы творитель, и поэтому эти вопросы надо адресовывать к игрокам. Однозначно будем давать шансы игрокам, это талантливые парни, но конкуренцию никто не отменял, всё по-честному», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Материалы по теме
Видео
«Локомотив» в упорном матче победил СКА в Санкт-Петербурге
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android