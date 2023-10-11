«Не зря играют пять лет подряд в финалах». Жамнов высказался о победе «Спартака» над ЦСКА

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов оценил победный матч в московском дерби с ЦСКА (5:3).

«Было впечатление, что, когда ЦСКА в третьем периоде поддавил, команда растерялась? Я бы не сказал, что растерялась. Мы разговаривали с ребятами и по опыту предыдущего матча знаем, что ЦСКА может добавлять в нужный момент. Всё-таки опытная команда. И я говорил не раз, что не зря они играют пять лет подряд в финалах (смеётся). Они знают, как себя в таких ситуациях вести. Да, может, в какой-то момент нам не хватило опыта. Это нормальные вещи. Те 30 секунд, которые мы взяли тренерским штабом, чтобы ребята успокоились, сработали. Игра вернулась в нужное для нас русло», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.