Главный тренер «Спартака» рассказал, как на игроков команды влияют матчи с ЦСКА

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов после победы над ЦСКА рассказал о влиянии матчей с армейским клубом на красно-белых.

«Вижу ли прогресс после матчей с ЦСКА, со СКА, с «Динамо», что команда может расти и быть близкой к тому, чтобы считаться топ-командой в лиге? После каждого матча мы набираемся опыта. Я бы, знаете, и другие команды не сбрасывал со счетом. Вы мне тут назвали всех лидеров, которые в последние годы были в КХЛ. Но посмотрите: сейчас от любой команды можно ждать сюрприз. И если не настраиваешься против каждого соперника, можешь пожалеть.

А в плане таких встреч – мастерство и уверенность приобретаются только в матчах с сильными соперниками, топовыми клубами. Такие матчи дают больше почвы для размышлений самим игрокам, тренерскому штабу. Это большой опыт, незаменимый. Тренировки тренировками, но именно матчи с такими соперниками, как ЦСКА, дают большой опыт всем ребятам, особенно молодым», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.