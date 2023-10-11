«Нас ловят на одинаковых ошибках, всё учтём». Ротенберг — о поражении от «Локомотива»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подробно разобрал поражение от «Локомотива» (2:3).

«Пять поражений подряд против «Локомотива»? Нельзя сравнивать: «Локомотив» не играл в финале конференции в прошлом году, мы не смотрим в прошлое. В прошлом году мы выиграли первую и третью игру, равные матчи были, от ножа, как и сегодня. У нас серьёзный прогресс в нашей системе, ребята выполняют игровое задание, когда выполняют — мы побеждаем.

Повторюсь: в первом периоде допустили лишние ошибки, соперник нас наказал. Игра с «Куньлунем» где-то пошла нам не в плюс, потому что ребята где-то расслабились, а надо выходить на каждую смену на 100%. У нас впереди, мы идём в нашем прошлогоднем графике, несмотря на поражение, мы идём по нарастающей — надо защитить титул Кубка Континента, начать плей-офф дома, основная задача — выиграть Кубок Гагарина.

В чём добавили во втором и третьем периоде? В выполнении игрового задания, ребята услышали тренерский штаб, сделали выводы и стали играть так, как мы играли наши лучшие игры, в том числе с ЦСКА. Да, допустили ошибки, нас ловят на одинаковых ошибках, мы это всё учтём. Правильные смены — важная часть нашей системы, это первая подобная ошибка в этом сезоне, и она сыграла ключевую роль. Потом — пятак, надо всегда охранять свой пятак, надо делать это лучше», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.