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«Мы единая команда». Главный тренер ХК «Спартак» — о футбольных одноклубниках

«Мы единая команда». Главный тренер ХК «Спартак» — о футбольных одноклубниках
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов после победы в московском дерби с ЦСКА (5:3) рассказал про отношения с футбольными одноклубниками. Напомним, сегодня на матче присутствовали футболисты красно-белых, которые недавно также играли дерби с армейцами (2:2).

«Можно ли сказать, что сегодня хоккейный «Спартак» показал футболистам, как надо выигрывать дерби? (смеётся) Ну, это не ко мне. У нас ребята дружат, общаются, ходят на футбол. Когда было время, и я посещал матчи футблистов. Поэтому всё-таки мы единая команда – что футбол, что хоккей. Представляем «Спартак». Поэтому, думаю, они и так, без моих комментариев, знают, как лучше играть дерби. Лучше, чем я», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

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