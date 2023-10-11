«У нас рекордное количество игр на выезде на таком отрезке». Ротенберг — о графике СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от «Локомотива» (2:3) оценил дебют новичка Борны Рендулича и рассказал про график игр армейского клуба.

«Дебют Рендулича? Боря — молодец, с самолёта вышел и забил. Думаю, он нам поможет, будет радовать наших болельщиков и голами, и яркой игрой. Только огромная благодарность команде и Боре, всем болельщикам, которые пришли. Были полные трибуны. Ждём всех на следующей игре. Слава богу, играем дома. У нас рекордное количество матчей на выезде в истории КХЛ на таком отрезке, ещё летали на Дальний Восток.

Если вы помните, в прошлом году после Дальнего Востока вообще просели — мы заболели все. Надо лететь в самолёте 10 часов туда, 10 обратно — если кто-то заболевает в самолёте, то все заболевают, и тренеры тоже. Но это часть хоккея. [Её] надо пройти, будем сильнее. Играя при таком графике, дорогого стоит идти вперёд и побеждать. Будем побеждать в следующей игре», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.