Жамнов со смехом отреагировал на вопрос о предстоящем матче «Спартака» с «Торпедо»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов после победы над ЦСКА (5:3) поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Торпедо». Игра состоится 14 октября.

«У нас есть двое суток. Мы готовимся к следующему матчу. Посмотрим. Я думаю, что игра будет интересной для болельщиков (смеётся).

Сегодня сыграл новичок Даня Иванов? Скажу, что он молодец, справился. У него присутствовало небольшое волнение. Не только у него – у всех молодых ребят. Молодец, справился. Думаю, играть против ЦСКА… увидел разницу. Надеюсь, и дальше будет играть на таком же уровне. Думаю, у него есть ещё очень много такого материала, где он может добавить и усилить свою игру», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.