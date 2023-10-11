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Жамнов со смехом отреагировал на вопрос о предстоящем матче «Спартака» с «Торпедо»

Жамнов со смехом отреагировал на вопрос о предстоящем матче «Спартака» с «Торпедо»
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов после победы над ЦСКА (5:3) поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Торпедо». Игра состоится 14 октября.

«У нас есть двое суток. Мы готовимся к следующему матчу. Посмотрим. Я думаю, что игра будет интересной для болельщиков (смеётся).

Сегодня сыграл новичок Даня Иванов? Скажу, что он молодец, справился. У него присутствовало небольшое волнение. Не только у него – у всех молодых ребят. Молодец, справился. Думаю, играть против ЦСКА… увидел разницу. Надеюсь, и дальше будет играть на таком же уровне. Думаю, у него есть ещё очень много такого материала, где он может добавить и усилить свою игру», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

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