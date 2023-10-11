Александр Овечкин поделился мнением о новом главном тренере «Вашингтона»

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о главном тренере команды Спенсере Карбери.

«Думаю, он энергичный парень. Он любит быть рядом с игроками, помогать. Он хорош. Хорош ли он для команды? Да», — сказал Овечкин пресс-службе «Вашингтона».

Напомним, Карбери возглавил столичный клуб по окончании сезона-2022/2023. «Вашингтон» не прошёл в розыгрыш Кубка Стэнли и расстался с главным тренером Питером Лавиолеттом. «Столичные» набрали 80 очков в 82 матчах, отстав от зоны плей-офф на 12 очков. Хуже «Вашингтона» на Востоке оказались только «Филадельфия Флайерз» (75), «Монреаль Канадиенс» (68) и «Коламбус Блю Джекетс» (59).

В Столичном дивизионе «Кэпиталз» заняли лишь шестое из восьми мест. В сводной таблице НХЛ «Вашингтон» расположился на 25-й позиции из 32.