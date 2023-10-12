Чехович: чаще заявляться 13-м форвардом, чтобы забивать? Нет, спасибо, не надо

Нападающий «Локомотива» Иван Чехович после победы над СКА (3:2) ответил на вопрос, стоит ли заявляться 13-м форвардом, чтобы забивать.

«Может, почаще заявляться 13-м форвардом, чтобы забивать? Нет, спасибо, не надо (смеётся). Всё шло по плану «Локомотива»? Мы играли в свой хоккей, навязывали свою игру. Так получилось, что после первого гола СКА забили свой третий, определённой задачи не было. Пять побед подряд над СКА? Даже не знал об этом, не следим за таким. Каждый матч играем на победу. Пришлось ли понервничать в концовке? Нет, никакой тревоги не было. Уверенно сыграли и выиграли», — сказал Чехович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

В следующей игре «Локомотив» отправится в гости к «Барысу» в Астану.