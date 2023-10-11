Нападающий «Филадельфии» объявил, что нарушит запрет НХЛ на радужные ленты

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Скотт Лотон не согласился с решением Национальной хоккейной лиги запретить игрокам обматывать клюшки радужной лентой в поддержку ЛГБТ-движения.

«Перед матчем вы, вероятно, всё равно увидите меня с радужной лентой. Если они хотят что-то сказать, они могут [сделать это]», — приводит слова Лотона журналист Чарли О’Коннор в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в памятке, разосланной на прошлой неделе всем 32 командам лиги, сообщается об ограничениях, касающихся украшения экипировки во время разминки перед специальными матчами и официальными командными тренировками. Игрокам запрещается изменять форму, на участие в тематических праздниках вне льда запрет не налагается.