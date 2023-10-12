Футболисты «Спартака» следили за победой в дерби с ЦСКА, Плотников летал у ворот. Фото

Вчера, 11 октября, в Москве состоялся матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Спартак» принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов оценил победу в московском дерби с ЦСКА (5:3).

«Было впечатление, что команда растерялась, когда ЦСКА поддавил в третьем периоде? Я бы не сказал, что растерялась. Мы разговаривали с ребятами и по опыту предыдущего матча знаем, что ЦСКА может добавлять в нужный момент. Всё-таки опытная команда. Я не раз говорил, что не зря они пять лет подряд играют в финалах (смеётся). Они знают, как вести себя в таких ситуациях. Да, может, в какой-то момент нам не хватило опыта. Это нормальные вещи. Те 30 секунд, которые мы взяли тренерским штабом, чтобы ребята успокоились, сработали. Игра вернулась в нужное для нас русло», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.