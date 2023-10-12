Тренер минского «Динамо» Квартальнов прокомментировал победу в матче с «Куньлунем»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о победе в матче Континентальной хоккейной лиги с пекинским «Куньлунь Ред Стар» (4:0).

«Четыре забитых шайбы и ноль пропущенных на выезде — это здорово. Два быстрых гола предрешили ход матча. Колосов здорово сыграл и помог нам, подчищал, когда надо, дал нам шанс. В-общем-то, всё это и есть слагаемые успеха. В меньшинстве и в конце матче ребята старались помочь нашему вратарю сыграть «на ноль». Это здорово, так и должно быть. Колосов даёт нам шанс победить.

Игра Роба Хэмилтона? У него хороший уровень мастерства. Он приезжает в любую команду и начинает помогать, с ним начинает работать большинство. Это такие маленькие вещи, из которых всё и складывается», — приводит слова Квартальнова официальный сайт КХЛ.