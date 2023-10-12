Вишневский: два периода «Спартак» играл очень здорово

Защитник московского «Спартака» Дмитрий Вишневский подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (5:3).

«Мы играли два периода очень здорово. Соперник хоть и создал за это время пару моментов, но всё было у нас под контролем. В третьем периоде мы то ли поймали излишнюю самоуверенность, то ли ещё что-то. Но вовремя отреагировали, и всё стало в порядке. В преддверии дерби отмечали, что ЦСКА всегда серьезно прибавляет во вторых периодах. Нужно было просто удержать темп. Если это удаётся, то все складывается нормально. Мы все выполняем задачу тренеров, стараемся играть красиво и получать удовольствие от этого. И стараемся делать это во всех матчах, против каждого соперника. Сегодня была шикарная атмосфера. Одно удовольствие играть при таких трибунах. Футболисты «Спартака» тоже посетили матч? Пусть приходят ещё!» — приводит официальный сайт «Спартака» слова Вишневского.

Красно-белые занимают третье место в Западной конференции. На счету «Спартака» 24 очка после 18 матчей.